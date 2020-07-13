Рада приняла законопроект о трансформации образовательной сети

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 89559 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 106999 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 111869 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 141823 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113521 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 136149 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103057 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102689 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104948 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102226 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
Рада приняла законопроект о трансформации образовательной сети

Рада приняла законопроект о трансформации образовательной сети

Киев  •  УНН

 • 14698 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №3719 о внесении изменений в Закон Украины "О среднем образовании" (относительно сохранения санаторных школ (санаторных школ-интернатов) для возможности восстановления здоровья детей в тесном единстве с обучением и воспитанием, в сотрудничестве врачей и педагогов). Соответствующее решение поддержали 323 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

По мнению авторов законопроекта, его целью является, в частности, обеспечение формирования образовательной сети органами местного самоуправления в соответствии с потребностями общества и обеспечение права каждого на образование.

Предполагается, что в течение одного года со дня вступления в силу настоящего Закона основатели санаторных школ (санаторных школ-интернатов) должны изменить тип таких учебных заведений на один из типов учреждений общего среднего образования, которые предусмотрены настоящим Законом, или прекратить такие учебные заведения путем их реорганизации или ликвидации.

Отмечается, что имущество реорганизованных или ликвидированных санаторных школ (школ-интернатов) используется исключительно для обеспечения получения детьми или молодежью образования, предоставление им услуг в сфере социальной защиты, культуры, спорта или здравоохранения.

Напомним, Верховная Рада Украины сократила сроки внесения альтернативных законопроектов в законопроект о трансформации заведений образовательной сети.

Украинские Национальные Новости

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