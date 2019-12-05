Рада ухвалила законопроект щодо діяльності організацій, заснованих особами з інвалідністю
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Верховна рада України ухвалила за основу та в цілому проект закону № 2439 щодо створення умов діяльності для підприємств і організацій, засновані громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю. Відповідне рішення підтримали 360 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект Закону № 2439 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов діяльності для підприємств та організацій, які засновані громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю передбачає стимулювання діяльності таких підприємств та організацій шляхом продовження дії податкової пільги та приведення термінології у відповідність до законів.
Так, законопроект передбачає продовжити на два роки (до 2025 року) термін дії пільгової ставки з податку на додану вартість за операціями з постачання товарів та послуг, що виготовляються та постачаються організаціями чи підприємствами осіб з інвалідністю.
Окрім того, передбачено привести законодавство у відповідність до положень Конвенції про права осіб з інвалідністю у частині вживання терміну “особа з інвалідністю” замість “інвалід”.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ “Про підвищення ефективності заходів у сфері прав осіб з інвалідністю”, з метою створення умов для реалізації соціального захисту людей з інвалідністю та покращення доступу до медицини, освіти, праці та транспортної інфраструктури.