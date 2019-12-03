Президент підписав указ про захист прав осіб з інвалідністю

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про підвищення ефективності заходів у сфері прав осіб з інвалідністю", з метою створення умов для реалізації соціального захисту людей з інвалідністю та покращення доступу до медицини, освіти, праці та транспортної інфраструктури. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.