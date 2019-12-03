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Президент підписав указ про захист прав осіб з інвалідністю

Президент підписав указ про захист прав осіб з інвалідністю

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про підвищення ефективності заходів у сфері прав осіб з інвалідністю", з метою створення умов для реалізації соціального захисту людей з інвалідністю та покращення доступу до медицини, освіти, праці та транспортної інфраструктури. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Президент України Володимир Зеленський у Міжнародний день людей з інвалідністю підписав указ "Про підвищення ефективності заходів у сфері прав осіб з інвалідністю", - йдеться у повідомленні.

Президент наголосив на важливості того, щоб підписаний указ працював.

"Він стосується соціального захисту людей з інвалідністю, покращення їхнього доступу до медицини, освіти, праці, до об’єктів фізичного оточення. Та найголовніше, що ми бачимо кожного дня, де це не відбувається, – до транспортної інфраструктури", – сказав Зеленський.

Повідомляється, що підписання документа відбулось під час зустрічі Президента з представниками громадянського суспільства, які опікуються правами осіб з інвалідністю. Під час зустрічі в Офісі Президента порушувалося питання забезпечення доступності лікарень та інших медичних установ під час реалізації реформи охорони здоров’я, а також можливості військовослужбовців з третьою групою інвалідності лікуватись у закладах Міністерства оборони.

"Крім того, вказувалося на необхідність державної програми з ендопротезування суглобів, очей, забезпечення слуховими апаратами, забезпечення лікування онкохворих учасників бойових дій. Володимир Зеленський погодився з необхідністю вирішення зазначених питань і пообіцяв сприяти цьому", - повідомили в пресслужбі.

Вказано, що в указі Президента №875/2019 доручається Кабінету міністрів України створити сприятливі умови життєдіяльності для людей з інвалідністю, зокрема шляхом збільшення розміру пенсії та державної соціальної допомоги, а також забезпечити доступність послуг системи раннього втручання для дітей раннього віку з порушеннями розвитку або ризиком виникнення таких порушень, у тому числі щодо порядку фінансового забезпечення надання таких послуг.

В указі також йдеться про запровадження коригувального коефіцієнта до тарифу на медичне обслуговування особи з інвалідністю, врахування потреб у лікарських засобах через програму "Доступні ліки", а також допомогу суб’єктам господарювання, що хочуть виділити робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Також Кабміну доручили оснастити пішохідні переходи та світлофори засобами безпеки, орієнтування та отримання інформації, а на залізничних вокзалах встановити підйомні механізми. Також в указі йдеться про встановлення аудіопокажчиків, тактильних та візуальних елементів доступності.

Окрім того, в указі йдеться про рекомендації для органів місцевого самоврядування, а саме: забезпечення доступності будівель для маломобільного населення та перевезення у шкільних автобусах учнів на візках.

Нагадаємо, Рада ухвалила законопроект щодо організації дорожнього руху для осіб з інвалідністю.

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