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Рада ухвалила за основу законопроект Зеленського про “інвестиційних нянь”

Рада ухвалила за основу законопроект Зеленського про “інвестиційних нянь”

Київ • УНН

 • 20163 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу проект закону №3760 про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, поданий Президентом України Володимиром Зеленським. Відповідне рішення підтримали 244 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Законопроектом передбачається закріплення статусу державної установи, до складу якої входять інвестиційні менеджери та яка уповноважується Кабміном на супровід інвесторів у процесі підготовки та здійснення інвестиційних проектів зі значними інвестиціями.

Законопроект встановлює, що державна підтримка може надаватися інвестору у формі податкових пільг шляхом будівництва/реконструкції деякої інфраструктури (автомобільні шляхи, лінії зв’язку, інженерні комунікації тощо) за кошти держави. При цьому загальний обсяг державної підтримки не повинен перевищувати 30% від суми інвестицій у проект.

Зазначається, що розмір інвестицій у проект має становити щонайменше еквівалент 30 млн євро. У процесі реалізації проекту має забезпечуватись створення щонайменше 150 робочих місць із середньою заробітною платою працівників не менш як на 15% вищою за середню заробітну плату у відповідній галузі в регіоні у попередньому календарному році. Строк реалізації проекту не має перевищувати 5 років.

Також законопроектом передбачається запровадження інституту спеціального інвестиційного договору, що укладатиметься між інвестором та урядом України в межах здійснення інвестиційного проекту зі значними інвестиціями.

Нагадаємо, що у Раді планували раніше розглянути цей законопроект, проте підтримки нардепів не вистачило для включення його до порядку денного.

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