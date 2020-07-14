Рада не захотіла сьогодні розглядати законопроект Зеленського про "інвестнянь"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Верховна Рада України не проголосувала за включення до порядку денного законопроекту №3760 про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, поданий Президентом України Володимиром Зеленським. За включення і розгляд законопроекту проголосували 209 нардепів, чого не вистачило для ухвалення рішення, передає кореспондент УНН.
Законопроектом передбачається закріплення статусу державної установи, до складу якої входять інвестиційні менеджери та яка уповноважується Кабміном на супровід інвесторів у процесі підготовки та здійснення інвестиційних проектів зі значними інвестиціями.
Законопроект встановлює, що державна підтримка може надаватися інвестору у формі податкових пільг шляхом будівництва/реконструкції деякої інфраструктури (автомобільні шляхи, лінії зв’язку, інженерні комунікації тощо) за кошти держави. При цьому загальний обсяг державної підтримки не повинен перевищувати 30% від суми інвестицій у проект.
Зазначається, що розмір інвестицій у проект має становити щонайменше еквівалент 30 млн євро. У процесі реалізації проекту має забезпечуватись створення щонайменше 150 робочих місць із середньою заробітною платою працівників не менш як на 15% вищою за середню заробітну плату у відповідній галузі в регіоні у попередньому календарному році. Строк реалізації проекту не має перевищувати 5 років.
Також законопроектом передбачається запровадження інституту спеціального інвестиційного договору, що укладатиметься між інвестором та урядом України в межах здійснення інвестиційного проекту зі значними інвестиціями.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект №0051 “Про ратифікацію Гарантійної угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект "Програма підвищення надійності підстанцій")”.