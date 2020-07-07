Зеленський вніс у парламент законопроект, що посприяє отриманню 136 млн євро на енергетику
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект №0051 “Про ратифікацію Гарантійної угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект "Програма підвищення надійності підстанцій")”. Відповідний проект закону оприлюднено на сайті парламенту, передає УНН.
Так, у пояснювальній записці зазначається, що законопроект розроблено з метою створення правових підстав для використання позики Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на фінансування інвестиційного проекту "Програма підвищення надійності підстанцій" у сумі 136 млн євро.
Зазначається, що у межах цього проекту передбачається здійснити реконструкцію 11-ти підстанцій напругою 330 кВ та однієї підстанції напругою 750 кВ Дніпровської електроенергетичної системи з впровадженням на підстанціях автоматизованих систем керування НЕК "Укренерго" технологічними процесами для досягнення технічного рівня можливості інтеграції української енергосистеми з енергосистемою Європи та забезпечення цілісності ОЕС України.
Гарантійна угода між Україною та ЄІБ визначає забезпечення платіжних зобов'язань за фінансовою угодою (Програма підвищення надійності підстанцій) між ЄІБ та НЕК "Укренерго" державною гарантією.
Раніше УНН писав, що Криклій обговорив з представником ЄІБ розвиток екологічного громадського транспорту.