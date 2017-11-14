Рада ухвалила у першому читанні проект Бюджету-2018

Відповідно до законопроекту парламентарі пропонують додати трохи більше півмільярда гривень Генеральній прокуратурі, переважно на підвищення заробітної плати прокурорським працівникам. СБУ може додатково отримати майже 7 мільярдів гривень. Зокрема, на закупівлю озброєння і спецтехніки для спецслужби парламентарії пропонують витратити 3,6 мільярда гривень.

Витрати на Президента пропонується збільшити ще на 4 мільйони гривень. Судді та їх помічники також потенційно в плюсі. На зарплату їм парламентарії пропонують додати 738 мільйонів гривень.

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Крім цього передбачається виділити 5 мільярдів гривень на соціально-економічний розвиток, який в кулуарах називають видатками на округи.

При цьому передбачається, що ВВП зростає на 3%, мінімальна зарплата підвищується до 3723 гривень.