Рада ухвалила у першому читанні проект Бюджету-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект Бюджету 2018. Відповідний законопроект підтримали 260 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Відповідно до законопроекту парламентарі пропонують додати трохи більше півмільярда гривень Генеральній прокуратурі, переважно на підвищення заробітної плати прокурорським працівникам. СБУ може додатково отримати майже 7 мільярдів гривень. Зокрема, на закупівлю озброєння і спецтехніки для спецслужби парламентарії пропонують витратити 3,6 мільярда гривень.
Витрати на Президента пропонується збільшити ще на 4 мільйони гривень. Судді та їх помічники також потенційно в плюсі. На зарплату їм парламентарії пропонують додати 738 мільйонів гривень.
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Крім цього передбачається виділити 5 мільярдів гривень на соціально-економічний розвиток, який в кулуарах називають видатками на округи.
При цьому передбачається, що ВВП зростає на 3%, мінімальна зарплата підвищується до 3723 гривень.