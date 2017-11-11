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Гройсман назвав пріоритети для уряду й парламенту до кінця року

Гройсман назвав пріоритети для уряду й парламенту до кінця року

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман назвав пріоритети у діяльності уряду та Верховної Ради до кінця року. Про це він заявив у коментарі журналістам під час з'їзду партії "Народний фронт", передає кореспондент УНН.

Прем'єр зазначив, що необхідно ухвалити Держбюджет на 2018 рік, який "є збалансованим і дуже чітко пріоритизованим — оборона, освіта, охорона здоров’я, ряд проектів регіональних, децентралізація має бути збережена, модернізація українських доріг, курс на енергетичну незалежність".

Очільник уряду висловив сподівання, що закон про держбюджет буде ухвалено вчасно, з дотриманням всіх процедур.

В.Гройсман також наголосив на необхідності до кінця року схвалити закон про приватизацію.

Також він зазначив, що необхідно ухвалити закон, який уже внесено в парламент, щодо зупинення тиску на бізнес.

Прем’єр додав, що ВР має ухвалити законопроекти, які стосуються посилення антимонопольного законодавства, та закон про моніторинг державних закупівель.

Як повідомляв УНН, Прем'єр-міністр Володимир Гройсман наразі не планує вступати ні в партію "Народний фронт", ні "Блок Петра Порошенка".

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