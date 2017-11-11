Гройсман назвал приоритеты для правительства и парламента до конца года

Премьер отметил, что необходимо принять Госбюджет на 2018 год, который "является сбалансированным и очень четко приоритезирован - оборона, образование, здравоохранение, ряд проектов региональных, децентрализация должна быть сохранена, модернизация украинских дорог, курс на энергетическую независимость".

Глава правительства выразил надежду, что закон о госбюджете будет принят вовремя, с соблюдением всех процедур.

В.Гройсман также отметил необходимость до конца года принять закон о приватизации.

Также он отметил, что необходимо принять закон, который уже внесены в парламент, относительно остановки давления на бизнес.

Премьер добавил, что ВР должна принять законопроекты, касающиеся усиления антимонопольного законодательства, и закон о мониторинге государственных закупок.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Владимир Гройсман пока не планирует вступать ни в партию "Народный фронт", ни "Блок Петра Порошенко".