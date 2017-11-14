Рада приняла в первом чтении проект Бюджета-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Верховная Рада приняла в первом чтении проект Бюджета-2018. Соответствующий законопроект поддержали 260 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Согласно законопроекту парламентарии предлагают добавить немного более полумиллиарда гривен Генеральной прокуратуре, преимущественно на повышение заработной платы прокурорским работникам. СБУ может дополнительно получить почти 7 млрд гривен. В частности, на закупку вооружения и спецтехники для спецслужбы парламентарии предлагают потратить 3,6 миллиарда гривен.
Расходы на Президента предлагается увеличить еще на 4 миллиона гривен. Судьи и их помощники также потенциально в плюсе. На зарплату им парламентарии предлагают добавить 738 млн гривен.
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Кроме этого предполагается выделить 5 млрд гривен на социально-экономическое развитие, которое в кулуарах называют расходами на округа.
При этом предполагается, что ВВП растет на 3%, минимальная зарплата повышается до 3723 гривен.