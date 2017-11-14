Рада приняла в первом чтении проект Бюджета-2018

Согласно законопроекту парламентарии предлагают добавить немного более полумиллиарда гривен Генеральной прокуратуре, преимущественно на повышение заработной платы прокурорским работникам. СБУ может дополнительно получить почти 7 млрд гривен. В частности, на закупку вооружения и спецтехники для спецслужбы парламентарии предлагают потратить 3,6 миллиарда гривен.

Расходы на Президента предлагается увеличить еще на 4 миллиона гривен. Судьи и их помощники также потенциально в плюсе. На зарплату им парламентарии предлагают добавить 738 млн гривен.

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Кроме этого предполагается выделить 5 млрд гривен на социально-экономическое развитие, которое в кулуарах называют расходами на округа.

При этом предполагается, что ВВП растет на 3%, минимальная зарплата повышается до 3723 гривен.