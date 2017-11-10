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Рада у п'ятницю традиційно заслухає урядовців

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Верховна Рада на пленарному засіданні у п’ятницю планує провести традиційну годину запитань до уряду. Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання, передає кореспондент УНН.

Також серед іншого парламентарі планують розглянути проект постанови про скасування результатів за урядовий варіант медичної реформи та визначитися щодо змін до закону про вищу освіту та проекту закону про внесення змін до деяких законів України (щодо захисту інвестицій та гарантування діяльності товариств з обмеженою відповідальністю).

Завершиться пленарний тиждень традиційно виступами парламентарів в рамках різного.

Нагадаємо, Рада тимчасово скасувала штрафи за несплату ПДВ для виробників електроенергії.

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