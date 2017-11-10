Рада в пятницу традиционно заслушает чиновников
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу планирует провести традиционную час вопросов к правительству. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, передает корреспондент УНН.
Также среди прочего парламентарии планируют рассмотреть проект постановления об отмене результатов за правительственный вариант медицинской реформы и определиться относительно изменений в закон о высшем образовании и проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно защиты инвестиций и обеспечения деятельности обществ с ограниченной ответственностью).
Завершится пленарная неделя традиционно выступлениями парламентариев в рамках разного.
Напомним, Рада временно отменила штрафы за неуплату НДС для производителей электроэнергии.