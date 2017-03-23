Рада скасувала обов’язкове використання печатки юридичними особами
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Верховна Рада скасувала обов’язковість використання печатки юридичними особами. Парламентарі 226 голосами підтримали відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Згідно з документом, із законодавства виключаються вимога про обов'язкове використання печаток (незалежно від їх наявності у суб'єктів господарювання), виключається можливість визнання документа (угоди, угоди) недійсною у зв'язку з відсутністю відбитка печатки.
Крім того, передбачається виключити необхідність використання печаток у взаємовідносинах суб'єктів господарювання з державними органами та органами місцевого самоврядування. Також документом встановлюється адміністративна відповідальність за вимагання державним органом або органом місцевого самоврядування наявності відбитка печатки на офіційному документі.
Як повідомляв УНН, Рада зобов’язала керівників громадських об'єднань подавати е-декларації.