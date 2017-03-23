Рада отменила обязательное использование печати юридическими лицами

Согласно документу, из законодательства исключаются требование об обязательном использовании печатей (независимо от их наличия у субъектов хозяйствования), исключается возможность признания документа (соглашения, соглашения) недействительной в связи с отсутствием оттиска печати.

Кроме того, предполагается исключить необходимость использования печатей во взаимоотношениях субъектов хозяйствования с государственными органами и органами местного самоуправления. Также документом устанавливается административная ответственность за вымогательство государственным органом или органом местного самоуправления наличии оттиска печати на официальном документе.

Как сообщал УНН, Рада обязала руководителей общественных объединений подавать е-декларации.