Рада розгляне призначення дати інавгурації одразу після законопроекту про ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Верховна Рада має розглянути призначення дати інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського одразу після завершення розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань (№5395-д). Про це під час пленарного засідання заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає УНН.
"Я сподіваюся, що регламентний комітет прийме рішення по постановам щодо інавгурації. Після ДБР - постанови по інавгурації. Потім - відразу реформа парламенту. І я дуже розраховую і сподіваюся, що ми зможемо підтримати реформу парламенту і зможемо ці рішення завтра провести", - сказав Парубій.
Зазначимо, сьогодні на засіданні депутати почали розглядати законопроект №5395-д у другому читанні.
Нагадаємо, У Комітеті з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України отримали сім постанов щодо інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського, проте одна з них була відкликана.