Рада рассмотрит назначение даты инаугурации сразу после законопроекта о ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Верховная Рада должна рассмотреть назначение даты инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского сразу после завершения рассмотрения проекта Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований (№5395-д). Об этом во время пленарного заседания заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает УНН.
"Я надеюсь, что регламентный комитет примет решение по постановлениям касательно инаугурации. После ГБР - постановления по инаугурации. Затем - сразу реформа парламента. И я очень рассчитываю и надеюсь, что мы сможем поддержать реформу парламента и сможем эти решения завтра провести", - сказал Парубий.
Отметим, сегодня на заседании депутаты начали рассматривать законопроект №5395-д во втором чтении.
Напомним, в Комитете по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины получили семь постановлений по инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского, однако одно из них было отозвано.