Рада ратифікувала угоду про співпрацю між Україною та Євроюстом
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Верховна Рада ратифікувала угоду про співпрацю між Україною та Європейською організацією з питань юстиції. За відповідний законопроект проголосували 230 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Як зазначається у пояснювальній записці, ратифікація угоди створить правові підстави для співпраці між Україною і Європейською організацією з питань юстиції (Євроюст) у боротьбі з тяжкими злочинами, зокрема організованою злочинністю і тероризмом.
Це у свою чергу сприятиме притягненню до відповідальності осіб, які вчинили тяжкі злочини транснаціонального характеру.
Нагадаємо, раніше Генпрокурор Ю.Луценко пояснив перспективи угоди із Євроюстом.