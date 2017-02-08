Рада ратифицировала соглашение о сотрудничестве между Украиной и Евроюстом
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Верховная Рада ратифицировала соглашение о сотрудничестве между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции. За соответствующий законопроект проголосовали 230 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Как отмечается в пояснительной записке, ратификация соглашения создаст правовые основания для сотрудничества между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции (Евроюст) в борьбе с тяжкими преступлениями, в частности организованной преступностью и терроризмом.
Это в свою очередь будет способствовать привлечению к ответственности лиц, совершивших тяжкие преступления транснационального характера.