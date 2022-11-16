Рада ратифікувала меморандум про співпрацю з НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Верховна Рада України ратифікувала меморандум про співпрацю з НАТО у межах програми "Партнерство заради миру". Про це в Telegram повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
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"Рада ратифікувала меморандум з НАТО. Це меморандум між Україною та НАТО щодо зв’язку та інформації стосовно співробітництва з питань консультацій, управління, зв’язку, розвідки, спостереження та рекогносцировки в рамках програми НАТО “Партнерство заради миру”, – повідомив Гончаренко.
Нагадаємо
30 вересня Україна подала заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.