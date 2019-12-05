Рада проведе позачергове засідання ВР 12 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Народні депутати України ухвалили за основу та в цілому проект постанови №2533 щодо внесення змін до календарного плану і проведення 12 грудня позачергового пленарного засідання ВР. Відповідне рішення підтримали 229 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Так, проект постанови №2533 про внесення змін до календарного плану проведення другої сесії ВР дев’ятого скликання передбачає проведення у четвер 12 грудня позачергового пленарного засідання ВРУ. Відповідне рішення підтримали 229 народних депутатів України.
Додамо, що відповідно до порядку денного ВРУ з 9 по 13 грудня нардепи повинні працювати в комітетах.
Раніше УНН повідомляв, голова партії "Слуга народу" і перший заступник фракції Олександр Корнієнко повідомив, що наступного четверга на позачерговому засідання нардепи планують розглянути законопроект про Виборчий кодекс.