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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 85644 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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17:07 • 49028 просмотра

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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Рада проведет внеочередное заседание ВР 12 декабря

Рада проведет внеочередное заседание ВР 12 декабря

Киев  •  УНН

 • 10617 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Народные депутаты Украины приняли за основу и в целом проект постановления №2533 о внесении изменений в календарный план и проведение 12 декабря внеочередного пленарного заседания ВР. Соответствующее решение поддержали 229 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, проект постановления №2533 о внесении изменений в календарный план проведения второй сессии ВР девятого созыва предусматривает проведение в четверг, 12 декабря внеочередного пленарного заседания ВР. Соответствующее решение поддержали 229 народных депутатов Украины.

Добавим, что согласно повестке дня ВР с 9 по 13 декабря нардепы должны работать в комитетах.

Ранее УНН сообщал, что председатель партии "Слуга народа" и первый заместитель фракции Александр Корниенко сообщил, что в следующий четверг на внеочередном заседании нардепы планируют рассмотреть законопроект о Избирательном кодексе.

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