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Рада проголосувала за відзначення ювілею Іллі Рєпіна

Рада проголосувала за відзначення ювілею Іллі Рєпіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Народні депутати підтримали поповнення переліку відзначення пам’ятних дат і ювілеїв цього року, додавши до нього, зокрема, ювілей відомого художника Іллі Рєпіна. Відповідне рішення підтримали 228 народних депутатів під час сесійного засідання, передає кореспондент УНН.

Проект постанови про внесення змін у додаток до постанови Верховної Ради України "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2019 році" передбачає доповнення переліку найважливіших подій в суспільно-політичному житті України, які у 2019 році повинні відзначатися на загальнодержавному рівні, створення належних умов для організаційної підготовки до їх відзначення.

Зокрема перелік пам’ятних дат поповнить ювілей відомого художника, уродженця Харківщини, Іллі Рєпіна, автора знаменитої картини "Запорожці пишуть листа турецькому султану".

Нагадаємо, всеукраїнська Рада релігійних об’єднань виступила з ініціативою запровадити День свободи совісті та віросповідань для підкреслення важливості вільного розвитку церков і релігійних організацій.

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