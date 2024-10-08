Рада продовжила строк повноважень Громадської ради міжнародних експертів до заповнення вакансій у ВАКС

Верховна Рада у другому читанні та вцілому продовжила орієнтовно до квітня 2026 року термін виконання Громадської ради міжнародних експертів своїх повноважень до завершення процедури відбору кандидатів на зайняття посади суддів ВАКС. Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №11426.

Деталі

"Рада ухвалила в цілому №11426 щодо продовження виконання Громадської ради міжнародних експертів своїх повноваження до завершення процедури відбору кандидатів на зайняття посади суддів Вищого антикорупційного суду в конкурсі, оголошеному Вищою кваліфікаційною комісією суддів України протягом вісімнадцяти місяців з дня набрання сили закону", - повідомив Железняк.

Відповідний законопроєкт, який є вимогою МВФ, підтримали 259 депутатів.

Доповнення

В редакції до першого читання передбачалося, що термін виконання Громадської ради міжнародних експертів своїх повноважень відбуватиметься до 1 листопада 2025 року.

Член комітету з питань правової політики Роман Бабій повідомляв, що ключові зміна між першим і другим читаннями - тривалість перехідного періоду, протягом якого ГРМЕ ще виконуватиме функцію добору суддів.

"У першому читанні логічно пропонували робити це до завершення поточного конкурсу в апеляційну інстанцію ВАКС, однак не довше 1 листопада 2025 року. На засіданні комітет рекомендував збільшити цей строк до 18 місяців, тобто орієнтовно до квітня 2026", - повідомляв Бабій.