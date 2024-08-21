Рада продлила срок полномочий Общественного совета международных экспертов до заполнения вакансий в ВАКС

Рада продлила срок полномочий Общественного совета международных экспертов до заполнения вакансий в ВАКС

Киев  •  УНН

21 августа 2024, 11:30  •  7797 просмотра

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Верховная Рада продлила срок полномочий Общественного совета международных экспертов до завершения отбора судей ВАКС. Это решение соответствует договоренностям с МВФ и имеет целью обеспечить завершение процедуры отбора.

Верховная Рада продлила срок выполнения Общественным советом международных экспертов своих полномочий до завершения процедуры отбора кандидатов на занятие должности судей ВАКС. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №11426.

Детали

Рада поддержала №11426 о продлении выполнения Общественного совета международных экспертов своих полномочий до завершения процедуры отбора кандидатов на занятие должности судей Высшего антикоррупционного суда в конкурсе, объявленном Высшей квалификационной комиссией судей Украины 23 ноября 2023 года, но не позднее 1 ноября 2025 года

- сообщил Железняк.

В пояснительной записке указывается, что целью законопроекта является обеспечение завершения процедуры отбора кандидатов на занятие вакантных должностей судей ВАКС.

Отмечается, что в октябре 2024 года заканчивается 6-летний срок полномочий Общественного совета международных экспертов, образованного в 2018 году для содействия в проведении конкурсов на вакантные должности судей ВАКС и Апелляционной палаты суда.

Согласно письму о намерении и меморандума об экономической и финансовой политике от 17 июня 2024 года между Украиной и Международным валютным фондом, одним из структурных маяков меморандума является продление мандата Общественного совета международных экспертов еще на один год, учитывая то, что его срок истекает в октябре 2024 года, поскольку завершение процесса отбора новых судей Высшего антикоррупционного суда, который сейчас продолжается, потребует больше времени

 - говорится в записке.

Напомним,

Верховная Рада приняла в целом правительственный законопроект №11130, которым меняется порядок рассмотрения дел в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) и уточняется вопрос состава суда по делам против чиновников.

Павел Башинский

Павел Башинский

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