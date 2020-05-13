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Рада попередньо ухвалила штрафи за ненадання відповіді на депутатські запити

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Парламентарі ухвалили за основу законопроект №3354 щодо посилення відповідальності за невиконання законних вимог та перешкоджання діяльності народного депутата України, Рахункової палати, депутата місцевої ради. Відповідне рішення підтримали 312 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Рада попередньо ухвалила штрафи за ненадання відповіді на депутатські запити

Так, законопроектом про внесення змін до статті Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за невиконання законних вимог та перешкоджання діяльності народного депутата України, Рахункової палати, депутата місцевої ради передбачається встановити відповідальність за ненадання відповіді на депутатське звернення, депутатський запит, а також збільшити розмір вже існуючих санкцій, передбачених у відповідній статті за невиконання законних вимог народного депутата України, Рахункової палати, члена Рахункової палати.

Згідно з проектом закону за ненадання відповіді на звернення нардепа передбачається штраф від 200 до 350 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За повторне ненадання відповіді протягом року передбачається штраф від 350 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Порушення встановлених законом строків надання відповіді на запит каратиметься штрафом від 400 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Законопроектом також пропонується посилення відповідальності за невиконання службовою особою законних вимог народного депутата України, депутата місцевої ради, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації. Такі дії каратимуться штрафом від 1 тис. до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Додамо, що парламентарі скоротили строк надання правок і пропозицій до другого читання законопроекту.

Нагадаємо, що Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді України ухвалити за основу та в цілому законопроект №3354 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за невиконання законних вимог та перешкоджання діяльності народного депутата України, Рахункової палати, депутата місцевої ради.

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