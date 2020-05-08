Раді рекомендують ввести штрафи за ненадання відповіді на депутатські запити
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді України ухвалити за основу та в цілому законопроект №3354 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за невиконання законних вимог та перешкоджання діяльності народного депутата України, Рахункової палати, депутата місцевої ради. Відповідне рішення було підтримано на засіданні комітету, передає кореспондент УНН.
"Ставлю на голосування пропозицію рекомендувати ВРУ ухвалити законопроект 3354 за основу та в цілому", - зазначив голова комітету Денис Монастирський.
Так, всі присутні на засіданні члени комітету підтримали дане рішення.
Законопроектом передбачається встановити відповідальність за ненадання відповіді на депутатське звернення, депутатський запит, а також збільшити розмір вже існуючих санкцій, передбачених у відповідній статті за невиконання законних вимог народного депутата України, Рахункової палати, члена Рахункової палати.
Так, за ненадання відповіді на звернення нардепа передбачається штраф від 200 до 350 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За повторне ненадання відповіді протягом року передбачається штраф від 350 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Порушення встановлених законом строків надання відповіді на запит каратиметься штрафом від 400 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Законопроектом також пропонується посилення відповідальності за невиконання службовою особою законних вимог народного депутата України, депутата місцевої ради, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації. Такі дії каратимуться штрафом від 1 тис. до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Нагадаємо, Комітет виборців України проаналізував участь народних депутатів у голосуваннях Верховної Ради, починаючи з 1 січня 2020 року. Так, в рейтинг антилідерів потрапили представники великого бізнесу, а також нардеп зі "Слуги народу" Олександр Дубінський.