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КВУ назвав рейтинг нардепів, які з початку року найменше голосували в Раді

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Комітет виборців України проаналізував участь народних депутатів у голосуваннях Верховної Ради, починаючи з 1 січня 2020 року. Так, в рейтинг антилідерів потрапили представники великого бізнесу, а також нардеп зі "Слуги народу" Олександр Дубінський. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КВУ.

КВУ назвав рейтинг нардепів, які з початку року найменше голосували в Раді

"Комітет виборців проаналізував участь народних депутатів у голосуваннях Верховної Ради, починаючи з початку 2020 року. За даними КВУ у низки народних депутатів критично низькі показники участі в голосуваннях. Всього з початку року 10 нардепів пропустили 90% голосувань Ради", - йдеться у повідомленні.

Відтак, очолюють рейтинг антилідерів за кількістю голосувань у ВР наступні нардепи:

1. Олександр Герега, депутатська група "За майбутнє", співвласник мережі "Епіцентр". З 1 січня по 6 травня 2020 року взяв участь лише 0,38% голосувань, всього натиснув кнопку 8 разів за понад чотири місяці роботи. Депутат проголосував за низку законів, пов’язаних із протидією коронавірусу та підтримав призначення Ірини Венедіктової генеральним прокурором, а Ігора Петрашка міністром економіки (у департамент зі зв'язків з громадськістю ТОВ "Епіцентр К повідомили УНН, що Олександр Герега був відсутній на засіданнях Верховної Ради через те, що перебував на лікарняному - ред.).
2. Вадим Столяр, фракція "ОПЗЖ", бізнесмен та столичний забудовник. Взяв участь в 1,1% голосувань, натискав кнопки лише 23 рази.
3. Степан Івахів, депутатська група "За майбутнє", бізнесмен і співвласник мережі автозаправних комплексів WOG. Взяв участь лише у 3,2% голосувань за чотири місяці.
4. Олександр Дубінський, фракція "Слуга народу", колишній телеведучий. Взяв участь лише у 4,2% голосувань.
5. Антон Яценко, депутатська група За майбутнє" взяв участь у 4,8% голосувань.

"Частина народних депутатів фактично саботує роботу парламенту. Складно зрозуміти об’єктивні причини, через які депутат не бере участь у голосуваннях Ради впродовж кількох місяців поспіль. Також це питання до керівництва тих фракцій, які під час виборів обіцяли, що їх депутати будуть відповідально виконувати свої депутатські повноваження. Зокрема, це стосується фракції "Слуга Народу" та Олександра Дубінського, який представляє партію і майже не голосує у Раді. Щодо інших депутатів зі списку, то більшість з них є представниками великого бізнесу і, вочевидь, їх інтереси перебування в парламенті не зводяться лише до участі у голосуваннях", – зазначили у КВУ.

Додамо, починаючи з 1 січня у Раді відбулося 2088 голосувань.

Нагадаємо, як повідомляв КВУ раніше, всього впродовж лютого відбулося 13 пленарних засідань ВР. При цьому всі засідання Ради за місяць відвідали лише 178 народних депутатів, тобто, менше половини.

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