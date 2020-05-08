КИУ назвал рейтинг нардепов, которые с начала года меньше всего голосовали в Раде

"Комитет избирателей проанализировал участие народных депутатов в голосованиях Верховной Рады, начиная с 2020 года. По данным КИУ у ряда народных депутатов критически низкие показатели участия в голосованиях. Всего с начала года 10 нардепов пропустили 90% голосований Рады", - говорится в сообщении.

Поэтому, возглавляют рейтинг антилидеров по количеству голосований в ВР следующие нардепы:

1. Александр Герега, депутатская группа "За будущее", совладелец сети "Эпицентр". С 1 января по 6 мая 2020 года принял участие лишь 0,38% голосований, всего нажал кнопку 8 раз за более четырех месяцев работы. Депутат проголосовал за ряд законов, связанных с противодействием коронавирусу и поддержал назначение Ирины Венедиктовой генеральным прокурором, а Игоря Петрашко министром экономики (в департаменте по связям с общественностью ООО "Эпицентр К сообщили УНН, что Александр Герега отсутствовал на заседаниях Верховной Рады из-за того, что находился на больничном - ред.).

2. Вадим Столяр, фракция "ОПЗЖ", бизнесмен и столичный застройщик. Принял участие в 1,1% голосований, нажимал кнопки всего 23 раза.

3. Степан Ивахив, депутатская группа "За будущее", бизнесмен и совладелец сети автозаправочных комплексов WOG. Принял участие лишь в 3,2% голосований за четыре месяца.

4. Александр Дубинский, фракция "Слуга народа", бывший телеведущий. Принял участие лишь в 4,2% голосований.

5. Антон Яценко, депутатская группа "За будущее" принял участие в 4,8% голосований.

"Часть народных депутатов фактически саботирует работу парламента. Сложно понять объективные причины, по которым депутат не участвует в голосованиях Рады на протяжении нескольких месяцев подряд. Также это вопрос к руководству тех фракций, которые во время выборов обещали, что их депутаты будут ответственно выполнять свои депутатские полномочия. В частности, это касается фракции "Слуга народа" и Александра Дубинского, представляющий партию и почти не голосует в Раде. Относительно других депутатов из списка, то большинство из них являются представителями крупного бизнеса и, очевидно, их интересы пребывания в парламенте не сводятся только к участию в голосованиях", - отметили в КИУ.

Добавим, начиная с 1 января в Раде произошло 2088 голосований.

Напомним, как сообщал КИУ ранее, всего в течение февраля состоялось 13 пленарных заседаний ВР. При этом все заседания Рады за месяц посетили только 178 народных депутатов, то есть, меньше половины.