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Рада предварительно приняла штрафы за непредоставление ответа на депутатские запросы

Киев • УНН

 • 14031 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Парламентарии приняли за основу законопроект №3354 об усилении ответственности за невыполнение законных требований и препятствование деятельности народного депутата Украины, Счетной палаты, депутата местного совета. Соответствующее решение поддержали 312 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Рада предварительно приняла штрафы за непредоставление ответа на депутатские запросы

Так, законопроектом о внесении изменений в статьи Кодекса Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за невыполнение законных требований и препятствование деятельности народного депутата Украины, Счетной палаты, депутата местного совета предполагается установить ответственность за непредоставление ответа на депутатское обращение, депутатский запрос, а также увеличить размер уже существующих санкций, предусмотренных в соответствующей статье за невыполнение законных требований народного депутата Украина, Счетной палаты, члена Счетной палаты.

Согласно проекту закона за непредоставление ответа на обращение нардепа предусматривается штраф от 200 до 350 необлагаемых минимумов доходов граждан. За повторное непредоставление ответа в течение года предусматривается штраф от 350 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан. Нарушение установленных законом сроков предоставления ответа на запрос будет караться штрафом от 400 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Законопроектом также предлагается усиление ответственности за невыполнение должностным лицом законных требований народного депутата Украины, депутата местного совета, создание искусственных препятствий в их работе, предоставление им заведомо ложной информации. Такие действия будут караться штрафом от 1 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Добавим, что парламентарии сократили срок предоставления поправок и предложений ко второму чтению законопроекта.

Напомним, что Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде Украины принять за основу и в целом законопроект №3354 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс об усилении ответственности за невыполнение законных требований и препятствование деятельности народного депутата Украины, Счетной палаты, депутата местного совета.

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