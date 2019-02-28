Рада не змогла гармонізувати технічні регламенти із ЄС

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Верховна Рада України відхилила законопроект щодо технічних регламентів та оцінки відповідності, який адаптує національне законодавство із нормами Євросоюзу. За ухвалення цього закону проголосували лише 193 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Проект закону 6235 України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо технічних регламентів та оцінки відповідності" підготовлено з метою: адаптації національного законодавства в частині технічних регламентів та оцінки відповідності до законодавства Європейського Союзу, узгодження між собою окремих норм деяких законодавчих актів; удосконалення норм законодавчих актів для їх належного застосування.

За словами авторів законопроекту, прийняття цього закону дозволить суттєво економити на сертифікації українським виробникам, які експортують продукцію до ЄС, оскільки додаткові сертифікати на окрему продукцію в ЄС коштують 5-7 тис. євро.

Нагадаємо, МОЗ України пропонує проект Технічного регламенту на косметичну продукцію для громадського обговорення та збільшить перелік заборонених інгредієнтів втричі.

Українські Національні Новини

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