Рада не змогла гармонізувати технічні регламенти із ЄС

Проект закону 6235 України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо технічних регламентів та оцінки відповідності" підготовлено з метою: адаптації національного законодавства в частині технічних регламентів та оцінки відповідності до законодавства Європейського Союзу, узгодження між собою окремих норм деяких законодавчих актів; удосконалення норм законодавчих актів для їх належного застосування.

За словами авторів законопроекту, прийняття цього закону дозволить суттєво економити на сертифікації українським виробникам, які експортують продукцію до ЄС, оскільки додаткові сертифікати на окрему продукцію в ЄС коштують 5-7 тис. євро.

Нагадаємо, МОЗ України пропонує проект Технічного регламенту на косметичну продукцію для громадського обговорення та збільшить перелік заборонених інгредієнтів втричі.