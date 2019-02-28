Рада не смогла гармонизировать технические регламенты с ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Верховная Рада Украины отклонила законопроект о технических регламентах и оценки соответствия, который адаптирует национальное законодательство с нормами Евросоюза. За принятие этого закона проголосовали только 193 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проект закона 6235 Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно технических регламентов и оценки соответствия" подготовлен с целью: адаптации национального законодательства в части технических регламентов и оценки соответствия законодательству Европейского Союза, согласования между собой отдельных норм некоторых законодательных актов; совершенствование норм законодательных актов для их надлежащего применения.
По словам авторов законопроекта, принятие этого закона позволит существенно экономить на сертификации украинским производителям, которые экспортируют продукцию в ЕС, поскольку дополнительные сертификаты на отдельную продукцию в ЕС стоят 5-7 тыс. евро.
Напомним, Минздрав Украины предлагает проект технического регламента на косметическую продукцию для общественного обсуждения и увеличит перечень запрещенных ингредиентов втрое.