Рада не збирається обмежувати дітей ухилянтів у праві на освіту: Арахамія спростував повідомлення

Народний депутат, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спростував слова нардепа Вадима Івченка, який заявляв, що ухилянтам від військової служби необхідно відмовляти у наданні низки державних послуг, в тому числі і право дітей ухилянтів вступати до ВНЗ. Арахамія запевнив, що таких планів у Верховної Ради немає, передає УНН.

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"Ніхто не збирається обмежувати дітей у праві на освіту. Таких планів у Верховної Ради немає, не було і не буде! Навіть в контексті змін до правил мобілізації", - повідомив Арахамія.

Він наголосив, що інформація про те, що дітей ухилянтів хочуть позбавити права вступати до ВНЗ фейк і "не потрібно сприймати це серйозно".

Контекст

Народний депутат, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко в інтерв’ю виданню "Телеграф" заявив, що покарання за ухилення від мобілізації має нагадувати штрафи за порушення правил дорожнього руху, коли людина отримує покарання за порушення закону про військовий облік. Це може бути, зокрема, право дітей ухилянтів вступати до ВНЗ.

"Якщо ти не хочеш виконувати свій громадянський обов'язок, захищати Батьківщину і якщо не стоїш на військовому обліку, держава може тобі відмовляти у держпослугах. Наприклад: ти не отримуватимеш підтримку держави, твої діти не вступлять до ВНЗ, або ти сам не вступиш до ВНЗ", - заявляв Івченко.

Нагадаємо

До оновленого урядового законопроекту про мобілізацію, який був прийнятий за основу на початку лютого, подали вже понад 1200 правок.