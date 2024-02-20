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Совет не собирается ограничивать детей уклонистов в праве на образование: Арахамия опроверг сообщения

Совет не собирается ограничивать детей уклонистов в праве на образование: Арахамия опроверг сообщения

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 14:48  •  8966 просмотра

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Глава фракции в Верховной Раде опроверг сообщения о том, что детям уклонистов от призыва будет отказано в поступлении в ВУЗы, заявив, что парламент не планирует ограничивать права на образование.

Народный депутат, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг слова нардепа Вадима Ивченко, который заявлял, что уклонистам от военной службы необходимо отказывать в предоставлении ряда государственных услуг, в том числе и право детей уклонистов поступать в ВУЗы. Арахамия заверил, что таких планов у Верховной Рады нет, передает УНН.

Детали

"Никто не собирается ограничивать детей в праве на образование. Таких планов у Верховной Рады нет, не было и не будет! Даже в контексте изменений в правила мобилизации", - сообщил Арахамия.

Он подчеркнул, что информация о том, что детей уклонистов хотят лишить права поступать в вузы фейк и "не нужно воспринимать это серьезно".

Контекст

Народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко в интервью изданию "Телеграф" заявил, что наказание за уклонение от мобилизации должно напоминать штрафы за нарушение правил дорожного движения, когда человек получает наказание за нарушение закона о воинском учете. Это может быть, в частности, право детей уклонистов поступать в вузы.

"Если ты не хочешь выполнять свой гражданский долг, защищать Родину и если не стоишь на воинском учете, государство может тебе отказывать в госуслугах. Например: ты не будешь получать поддержку государства, твои дети не поступят в ВУЗы, или ты сам не поступишь в ВУЗ", - заявлял Ивченко.

Напомним,

К обновленному правительственному законопроекту о мобилизации, который был принят за основу в начале февраля, подали уже более 1200 правок.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаПолитика
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Совет не собирается ограничивать детей уклонистов в праве на образование: Арахамия опроверг сообщения

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