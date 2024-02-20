Совет не собирается ограничивать детей уклонистов в праве на образование: Арахамия опроверг сообщения
Киев • УНН
Глава фракции в Верховной Раде опроверг сообщения о том, что детям уклонистов от призыва будет отказано в поступлении в ВУЗы, заявив, что парламент не планирует ограничивать права на образование.
Народный депутат, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг слова нардепа Вадима Ивченко, который заявлял, что уклонистам от военной службы необходимо отказывать в предоставлении ряда государственных услуг, в том числе и право детей уклонистов поступать в ВУЗы. Арахамия заверил, что таких планов у Верховной Рады нет, передает УНН.
Детали
"Никто не собирается ограничивать детей в праве на образование. Таких планов у Верховной Рады нет, не было и не будет! Даже в контексте изменений в правила мобилизации", - сообщил Арахамия.
Он подчеркнул, что информация о том, что детей уклонистов хотят лишить права поступать в вузы фейк и "не нужно воспринимать это серьезно".
Контекст
Народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко в интервью изданию "Телеграф" заявил, что наказание за уклонение от мобилизации должно напоминать штрафы за нарушение правил дорожного движения, когда человек получает наказание за нарушение закона о воинском учете. Это может быть, в частности, право детей уклонистов поступать в вузы.
"Если ты не хочешь выполнять свой гражданский долг, защищать Родину и если не стоишь на воинском учете, государство может тебе отказывать в госуслугах. Например: ты не будешь получать поддержку государства, твои дети не поступят в ВУЗы, или ты сам не поступишь в ВУЗ", - заявлял Ивченко.
Напомним,
К обновленному правительственному законопроекту о мобилизации, который был принят за основу в начале февраля, подали уже более 1200 правок.
Совет не собирается ограничивать детей уклонистов в праве на образование: Арахамия опроверг сообщения
Глава фракции в Верховной Раде опроверг сообщения о том, что детям уклонистов от призыва будет отказано в поступлении в ВУЗы, заявив, что парламент не планирует ограничивать права на образование.
На военных складах могли остаться необходимые для поддержки Украины вещи - премьер Эстонии
Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что другие страны могут иметь на своих складах военные запасы, которые могут быть предоставлены для поддержки Украины.
"Время имеет решающее значение": Белый дом критикует законодателей из Палаты представителей за перерыв в голосовании о помощи Украине
Белый дом раскритиковал республиканцев в Палате представителей за то, что они взяли двухнедельный перерыв, не приняв решение о предоставлении критически важной помощи Украине.
Польша продлила временную защиту для украинских беженцев до 30 июня: Дуда подписал указ
Польша продлевает временную защиту для украинских беженцев до 30 июня 2024 года после подписания президентом Анджеем Дудой соответствующего указа.
Президент Казахстана посетит россию с рабочим визитом 21 февраля
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в россию 21 февраля, чтобы принять участие в церемонии открытия международного турнира в Казани.
Польские протесты ставят под сомнение поддержку Украины со стороны Дональда Туска - Politico
Премьер-министр Польши Дональд Туск вынужден позволить фермерам продолжать блокирование украинской границы, что ставит под сомнение провозглашенную им решительную поддержку Украины на фоне ее конфликта с Россией.
В военных вузах Украины курсантов будут обучать американские специалисты - Минобороны
Украинские военные курсанты будут учиться под руководством американских экспертов и проходить оценивание с помощью инструментов Армии США для выявления потенциальных лидеров и изменения военной культуры в Украине.
путинское государство должно быть осуждено, как и нацизм - Зеленский обратился к участникам слушания Хельсинкской комиссии
Зеленский призвал осудить путинское государство так же, как нацизм, и не препятствовать правосудию во время слушаний в Хельсинкской комиссии США.
В россии утверждают, что увеличили производство БПЛА "Орлан" - СМИ
россия намерена увеличить производство разведывательных беспилотников "Орлан-10" в три-четыре раза, а беспилотников "Орлан-30" - до 25 раз по сравнению с уровнем 2021 года.
Через СМС или видеозвонок: в Украине действует пилотный проект по негромкому вызову бригады экстренной помощи
В Украине стартовал пилотный проект, который позволит осуществлять беззвучные экстренные вызовы с помощью СМС или видеозвонка, чтобы обеспечить доступ к экстренным службам для людей с инвалидностью или тех, кто не может четко объяснить причину вызова.