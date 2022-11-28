Рада міністрів ОБСЄ вперше пройде без представника росії – Кулеба

Цитата

«Рада міністрів ОБСЄ вперше пройде без представника росії, без російського міністра, і це правильно, немає чого йому робити, вони лише імітують переговори, дипломатію. Насправді вони зробили свій вибір – цей вибір, це війна, воєнні злочини», - розповів Кулеба.

Доповнення

Раніше Президент України Володимир Зеленський під час виступу на парламентській асамблеї ОБСЄ закликав виключити росію зі складу цієї організації.