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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 31441 перегляди

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Рада міністрів ОБСЄ вперше пройде без представника росії – Кулеба

Рада міністрів ОБСЄ вперше пройде без представника росії – Кулеба

Київ • УНН

 • 1003255 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Рада міністрів ОБСЄ вперше пройде без представника росії. Про це у відеозверненні заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та зазначив, що рф все одно лише імітує дипломатію, передає УНН.

Цитата

«Рада міністрів ОБСЄ вперше пройде без представника росії, без російського міністра, і це правильно, немає чого йому робити, вони лише імітують переговори, дипломатію. Насправді вони зробили свій вибір – цей вибір, це війна, воєнні злочини», - розповів Кулеба.

Доповнення

Раніше Президент України Володимир Зеленський під час виступу на парламентській асамблеї ОБСЄ закликав виключити росію зі складу цієї організації.

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