"Настав час цієї реформи": Зеленський закликав виключити росію із ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час виступу на парламентській асамблеї ОБСЄ закликав виключити росію зі складу цієї організації, передає УНН.
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"Я закликаю вас не чекати зими, весни чи літа, щоб нарешті прибрати навіть гіпотетичну можливість прибічників терору брати участь в будь-якій діяльності вашої Парламентської асамблеї. Я закликаю вас зробити все можливе, щоб ОБСЄ була серед тих, хто реально здатний зупинити терор і допомогти притягнути російських вбивць до справедливої відповідальності. Якщо ви можете діяти ефективно на рівні ваших національних парламентів, то треба, щоб могли діяти і парламентські асамблеї, і не тільки на рівні словесних засуджень. Я закликаю поширити принциповість та сумлінність на процедурну архітектуру асамблеї і на ОБСЄ загалом. Настав час цієї реформи", – повідомив Зеленський.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський звернувся до членів-країн Ради Безпеки ООН, вкотре підкреслив важливість української "Формули миру" і закликав надати Україні сучасні системи ППО.