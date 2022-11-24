"Пришло время этой реформы": Зеленский призвал исключить россию из ОБСЕ

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"Я призываю вас не ждать зимы, весны или лета, чтобы наконец-то убрать даже гипотетическую возможность сторонников террора участвовать в любой деятельности вашей парламентской ассамблеи. Я призываю вас сделать все возможное, чтобы ОБСЕ была среди тех, кто реально способен остановить террор и помочь привлечь российских убийц к справедливой ответственности. Если вы можете действовать эффективно на уровне ваших национальных парламентов, то нужно, чтобы могли действовать и парламентские ассамблеи, и не только на уровне словесных осуждений. Я призываю распространить принципиальность и добросовестность на процедурную архитектуру ассамблеи и на ОБСЕ в целом. Пришло время этой реформы", – сообщил Зеленский.

Напомним

Президент Владимир Зеленский обратился к членам-странам Совета Безопасности ООН, в который раз подчеркнул важность украинской "Формулы мира" и призвал предоставить Украине современные системы ПВО.