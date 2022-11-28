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Совет министров ОБСЕ впервые пройдет без представителя россии – Кулеба

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Совет министров ОБСЕ впервые пройдет без представителя россии. Об этом в видеообращении заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и отметил, что россия все равно лишь имитирует дипломатию, передает УНН.

Цитата

«Совет министров ОБСЕ впервые пройдет без представителя россии, без российского министра, и это правильно, нечего ему делать, они лишь имитируют переговоры, дипломатию. На самом деле они сделали свой выбор – этот выбор, это война, военные преступления», – рассказал Кулеба.

Дополнение

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на парламентской ассамблее ОБСЕ призвал исключить Россию из состава этой организации.

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