Совет министров ОБСЕ впервые пройдет без представителя россии – Кулеба

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«Совет министров ОБСЕ впервые пройдет без представителя россии, без российского министра, и это правильно, нечего ему делать, они лишь имитируют переговоры, дипломатию. На самом деле они сделали свой выбор – этот выбор, это война, военные преступления», – рассказал Кулеба.

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Ранее Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на парламентской ассамблее ОБСЕ призвал исключить Россию из состава этой организации.