Рада дозволила Нацраді штрафувати ТРК за заклики до війни
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Верховна Рада України дозволила Нацраді з питань телебачення і радіомовлення штрафувати телерадіокомпанії за заклики до війни і насильницької зміни конституційного ладу. За відповідний законопроект проголосували 236 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Як зазначила у своєму виступі доповідач з цього питання, голова комітету ВР з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар закон дає можливість Нацраді з питань телебачення і радіомовлення “накладати санкції на телерадіомовників м‘якіші, ніж зараз передбачені у законодавстві”. Вона нагадала, що в нині діючому законі Нацрада може робити лише попередження, а після двох таких попереджень у телеканалу забирають ліцензію.
Крім цього передбачено штраф за трансляцію передач, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України.
Як повідомляв УНН, нацрада заборонила транслювати в Україні ще три російські телеканали.