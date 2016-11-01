Рада разрешила Нацсовету штрафовать ТРК за призывы к войне

Как отметила в своем выступлении докладчик по этому вопросу, председатель комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар закон дает возможность Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания "накладывать санкции на телерадиовещателей мягче, чем сейчас предусмотрены в законодательстве". Она напомнила, что в действующем законе Нацсовет может делать только предупреждения, а после двух таких предупреждений у телеканала забирают лицензию.

Кроме этого предусмотрен штраф за трансляцию передач, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, что оправдывают или признают правомерным оккупацию территории Украины.

Как сообщал УНН, Нацсовет запретил транслировать в Украине еще три российские телеканалы .