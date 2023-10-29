Рада Безпеки ООН завтра проведе екстрене засідання через війну в Газі - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Рада Безпеки Організації об'єднаних націй проведе в понеділок екстрене засідання з питання про наземне вторгнення Ізраїлю в сектор Газа, повідомляє CNN із посиланням на дипломатичні джерела, інформує УНН.
Деталі
У розпорядженні CNN опинився текст запиту ОАЕ на проведення брифінгу для Ради заступника генерального секретаря з гуманітарних питань і координатора надзвичайної допомоги, а також представника Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт.
На порядку денному Ради Безпеки на понеділок у другій половині дня заплановано засідання за темою "Становище на Близькому Сході, включно з палестинським питанням".
Неясно, чи буде воно проводитися окремо від екстреного засідання, зазначає CNN.
Доповнення
Екстрене засідання проводитиметься після того, як у п'ятницю 120 країн проголосували за резолюцію ООН, представлену Йорданією, яка закликає до "стійкого гуманітарного перемир'я" в Газі. США були однією з 14 країн, які проголосували проти резолюції, а 45 країн утрималися.
Додамо
Минулої доби ізраїльські військові завдали ударів по 450 цілям ХАМАС у секторі Газа.