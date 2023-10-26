росія та Китай наклали вето на проєкт резолюції США щодо Близького Сходу в Раді безпеки ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. росія, Китай та Об'єднані Арабські Емірати проголосували проти проєкту резолюції Ради Безпеки ООН щодо ситуації на Близькому Сході, запропонованого Сполученими Штатами. Про це пише Голос Америки, передає УНН.
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Документ закликав зупиняти бойові дії для постачання гуманітарної допомоги. У ньому також засуджувався ХАМАС (визнаний терористичною організацією в США) і містився заклик до звільнення заручників. Проєкт підтримали 10 країн. Бразилія та Мозамбік утрималися.
Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що американські дипломати старанно працювали над тим, щоб документ був збалансованим та отримав широку підтримку.
Російський постійний представник Василь Небензя наголосив, що проєкт США не призвів би до припинення вогню і не вплинув би на очікувану наземну операцію Ізраїлю у секторі Газа.
росія також запропонувала свій проєкт резолюції, який закликав до негайного припинення вогню. «За» проголосували 4 країни, 9 утрималися, США та Великобританія виступили проти.
Для ухвалення резолюції необхідно, щоб її схвалили 9 країн. Право вето мають США, Франція, Великобританія, росія та Китай.
Нагадаємо
Сполучені Штати наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка закликала б до «гуманітарних пауз» для доставки необхідної допомоги мільйонам жителів сектору Газа. 12 із 15 членів Ради проголосували за текст, запропонований Бразилією, один (Сполучені Штати) проголосував проти, а двоє (росія та Велика Британія) утрималися.