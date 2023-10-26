россия и Китай наложили вето на проект резолюции США по Ближнему Востоку в Совете безопасности ООН

Детали

Документ призывал останавливать боевые действия для поставки гуманитарной помощи. В нем также осуждался ХАМАС (признан террористической организацией в США) и содержался призыв к освобождению заложников. Проект поддержали 10 стран. Бразилия и Мозамбик воздержались.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американские дипломаты усердно работали над тем, чтобы документ был сбалансированным и получил широкую поддержку.

Российский постоянный представитель Василий Небензя подчеркнул, что проект США не привел бы к прекращению огня и не повлиял бы на ожидаемую наземную операцию Израиля в секторе Газа.

россия также предложила свой проект резолюции, который призывал к немедленному прекращению огня. «За» проголосовали 4 страны, 9 воздержались, США и Великобритания выступили против.

Для принятия резолюции необходимо, чтобы ее одобрили 9 стран. Право вето имеют США, Франция, Великобритания, россия и Китай.

Напомним

Соединённые Штаты наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая призвала бы к «гуманитарным паузам» для доставки необходимой помощи миллионам жителей сектора Газа. 12 из 15 членов Совета проголосовали за текст, предложенный Бразилией, один (Соединенные Штаты) проголосовал против, а двое (россия и Великобритания) воздержались.





