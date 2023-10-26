россия и Китай наложили вето на проект резолюции США по Ближнему Востоку в Совете безопасности ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. россия, Китай и Объединенные Арабские Эмираты проголосовали против проекта резолюции Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, предложенного Соединенными Штатами. Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.
Детали
Документ призывал останавливать боевые действия для поставки гуманитарной помощи. В нем также осуждался ХАМАС (признан террористической организацией в США) и содержался призыв к освобождению заложников. Проект поддержали 10 стран. Бразилия и Мозамбик воздержались.
Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американские дипломаты усердно работали над тем, чтобы документ был сбалансированным и получил широкую поддержку.
Российский постоянный представитель Василий Небензя подчеркнул, что проект США не привел бы к прекращению огня и не повлиял бы на ожидаемую наземную операцию Израиля в секторе Газа.
россия также предложила свой проект резолюции, который призывал к немедленному прекращению огня. «За» проголосовали 4 страны, 9 воздержались, США и Великобритания выступили против.
Для принятия резолюции необходимо, чтобы ее одобрили 9 стран. Право вето имеют США, Франция, Великобритания, россия и Китай.
Напомним
Соединённые Штаты наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая призвала бы к «гуманитарным паузам» для доставки необходимой помощи миллионам жителей сектора Газа. 12 из 15 членов Совета проголосовали за текст, предложенный Бразилией, один (Соединенные Штаты) проголосовал против, а двое (россия и Великобритания) воздержались.