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Совет Безопасности ООН завтра проведет экстренное заседание из-за войны в Газе - СМИ

Киев • УНН

 • 38032 просмотра

Киев. 29 октября. УНН. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций проведет в понедельник экстренное заседание по вопросу о наземном вторжении Израиля в сектор Газа, сообщает CNN со ссылкой на дипломатические источники, информирует УНН.

Совет Безопасности ООН завтра проведет экстренное заседание из-за войны в Газе - СМИ

Детали

В распоряжении CNN оказался текст запроса ОАЭ на проведение брифинга для совета заместителя генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатора чрезвычайной помощи, а также представителя Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

В повестке дня Совета безопасности на понедельник во второй половине дня запланировано заседание по теме "положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос".

Неясно, будет ли оно проводиться отдельно от экстренного заседания, отмечает CNN. 

Дополнение

Экстренное заседание будет проводиться после того, как в пятницу 120 стран проголосовали за резолюцию ООН, представленную Иорданией, призывающую к "устойчивому гуманитарному перемирию" в Газе. США были одной из 14 стран , проголосовавших против резолюции, а 45 стран воздержались.

Добавим

За прошедшие сутки израильские военные нанесли удары по 450 целям ХАМАС в секторе Газа.

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