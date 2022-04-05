Рада безпеки ООН розпочала засідання щодо України. На ньому виступить Зеленський

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На засіданні очікується звернення Президента України Володимира Зеленського.

Також із заявою про необхідність якнайшвидшого миру виступить Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Представник Росії василь небензя перед початком засідання висловив протест у зв'язку з тим, що в Радбезі відхилили два запити рф про проведення засідань з приводу "провокацій" української сторони в Бучі.

Постпред головуючої в Радбезі Британії заявила у відповідь, що не відхиляла пропозиції російської федерації Про проведення засідання, а запропонувала провести його з сьогоднішнім засіданням або пізніше, проте російська сторона відмовилася.

Після цього Рада Безпеки затвердила Порядок денний.