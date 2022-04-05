Зеленский сегодня выступит с обращением к парламенту Испании и в Совете Безопасности ООН

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"На этой неделе продолжаю выступления с обращениями к парламентам народам мира. Поблагодарил румынский народ за теплое отношение к нашим переселенцам. Это правда. Призвал к большим санкциям против россии. Говорил и о том, что лидерство Румынии незаменимо для обеспечения безопасности в Черноморском регионе и для восстановления справедливости в Европе в целом", - сообщил Президент.

Детали

Глава государства добавил, что сегодня должен выступить с обращением к парламенту Испании, а также в Совете Безопасности ООН.

К тому же Владимир Зеленский подчеркнулё, что нужно готовиться к еще более жестокой активности оккупантов на восточном и южном направлениях.

"Мы знаем, что они собираются делать на Донбассе. Знаем, что они собираются делать возле Харькова, в некоторых других районах государства. россия концентрирует там значительное количество военных и техники. И эта активность доказывает, что примененных против россии санкций мало. Будет больше", - добавил Президент.

Напомним

Президент: всем скабєєвим, вечерним мудодзвонам, фронтовым лжецам и их руководителям в москве стоит запомнить - финал вашей жизни будет за решеткой.