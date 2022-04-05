Зеленський сьогодні виступить зі зверненням до парламенту Іспанії та у Раді Безпеки ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Під час свого нічного звернення Президент України Володимир Зеленський повідомив виступить зі зверненням до парламенту Іспанії та у Раді Безпеки ООН. Про це інформує УНН.
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"Цього тижня продовжую виступи зі зверненнями до парламентів народів світу. Подякував румунському народу за тепле ставлення до наших переселенців. Це правда. Закликав до більших санкцій проти росії. Казав і про те, що лідерство Румунії незамінне для гарантування безпеки в Чорноморському регіоні та для відновлення справедливості в Європі в цілому", - повідомив Президент.
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Глава держави додав, що сьогодні має виступити зі зверненням до парламенту Іспанії, а також у Раді Безпеки ООН.
До того ж Володимир Зеленський взауважив, що потрібно готуватися до ще більш жорстокої активності окупантів на східному та південному напрямках.
"Ми знаємо, що вони збираються робити на Донбасі. Знаємо, що вони збираються робити біля Харкова, у деяких інших районах держави. росія концентрує там значну кількість військових і техніки. І ця активність доводить, що застосованих проти росії санкцій замало. Буде більше", - додав Президент.
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