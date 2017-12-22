Рабінович: якщо у вас немає грошей на виплату кредиту - банк зажене вас у борги ще глибше
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Українська влада роблять все, щоб бідні українці стали абсолютно жебраками, що підтверджує дозвіл Верховного суду банкам нараховувати відсотки на відсотки по кредитах. Про це на своїй сторінці в Facebook заявив народний депутат, голова парламентського підкомітету з прав людини і лідер партії "За життя" Вадим Рабінович, передає УНН.
"Я вже говорив, що головне гасло чиновників сьогодні - "слабкий повинен померти", і влада не перестає втілювати його у життя. Днями Верховний суд дозволив українським банкам нараховувати відсотки на відсотки по кредитах (справа № 6-2751цс16, виграв державний ПриватБанк). Тобто, якщо людина не в змозі виплатити кредит, то банк, після рішення суду про стягнення з нього боргу, зможе нараховувати пеню на непогашену суму. І якщо раніше позичальники знали, що за постановою суду винні банку певну суму, і могли у міру можливості її виплачувати, то тепер, чим довше вони виплачують - тим більше залишаються винні! Фактично це означає, що якщо у вас немає грошей на виплату боргу - вас заженуть в борги ще глибше", - написав парламентарій.
Вадим Рабінович також нагадав, що рішення Верховного суду в Україні оскаржити неможливо - для цього треба звертатися до ЄСПЛ, а значить - знову платити.
"Я нагадаю, що рішення Верховного суду в нашій країні оскарженню не підлягає. Для того щоб їх оскаржити, можна подавати апеляцію тільки в Європейський суд з прав людини. А це, до речі, задоволення досить дороге, особливо для того, кому нічим заплатити за кредит. Але владі, схоже, це і потрібно: загнати нас настільки, щоб ми не могли вже ні голову підняти, ні запитання їм задати. За останніми оцінками ООН, в Україні 60% населення є бідними. Адже в нашій країні прожитковий мінімум встановлюють ті, хто живе по прожитковому максимуму", - констатував політик.
За його словами, рішення Верховного суду про нарахування відсотків на відсотки по кредитах зробить бідних українців остаточно жебраками.
"Так ось, поспішаю привітати: після постанови Верховного суду бідних в Україні не залишиться - всі вони стануть жебраками! Тому що проведена владою політика змушує українця або красти, або померти з голоду. При цьому ми спостерігаємо безпрецедентне зростання тарифів на житлово-комунальні послуги, вартості соціально значимих продуктів харчування. Все це і є втілення принципу "слабкий повинен померти" в життя! "- підсумував Вадим Рабінович.