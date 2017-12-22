Рабінович: якщо у вас немає грошей на виплату кредиту - банк зажене вас у борги ще глибше

"Я вже говорив, що головне гасло чиновників сьогодні - "слабкий повинен померти", і влада не перестає втілювати його у життя. Днями Верховний суд дозволив українським банкам нараховувати відсотки на відсотки по кредитах (справа № 6-2751цс16, виграв державний ПриватБанк). Тобто, якщо людина не в змозі виплатити кредит, то банк, після рішення суду про стягнення з нього боргу, зможе нараховувати пеню на непогашену суму. І якщо раніше позичальники знали, що за постановою суду винні банку певну суму, і могли у міру можливості її виплачувати, то тепер, чим довше вони виплачують - тим більше залишаються винні! Фактично це означає, що якщо у вас немає грошей на виплату боргу - вас заженуть в борги ще глибше", - написав парламентарій.

Вадим Рабінович також нагадав, що рішення Верховного суду в Україні оскаржити неможливо - для цього треба звертатися до ЄСПЛ, а значить - знову платити.

"Я нагадаю, що рішення Верховного суду в нашій країні оскарженню не підлягає. Для того щоб їх оскаржити, можна подавати апеляцію тільки в Європейський суд з прав людини. А це, до речі, задоволення досить дороге, особливо для того, кому нічим заплатити за кредит. Але владі, схоже, це і потрібно: загнати нас настільки, щоб ми не могли вже ні голову підняти, ні запитання їм задати. За останніми оцінками ООН, в Україні 60% населення є бідними. Адже в нашій країні прожитковий мінімум встановлюють ті, хто живе по прожитковому максимуму", - констатував політик.

За його словами, рішення Верховного суду про нарахування відсотків на відсотки по кредитах зробить бідних українців остаточно жебраками.

"Так ось, поспішаю привітати: після постанови Верховного суду бідних в Україні не залишиться - всі вони стануть жебраками! Тому що проведена владою політика змушує українця або красти, або померти з голоду. При цьому ми спостерігаємо безпрецедентне зростання тарифів на житлово-комунальні послуги, вартості соціально значимих продуктів харчування. Все це і є втілення принципу "слабкий повинен померти" в життя! "- підсумував Вадим Рабінович.