Рабинович: если у вас нет денег на выплату кредита – банк загонит вас в долги еще глубже

“Я уже говорил, что главный лозунг чиновников сегодня — "слабый должен умереть", и власть не перестает претворять его в жизнь. На днях Верховный суд разрешил украинским банкам насчитывать проценты на проценты по кредитам (дело № 6-2751цс16, выиграл государственный ПриватБанк). То есть если человек не в состоянии выплатить кредит, то банк, после решения суда о взыскании с него долга, сможет насчитывать пеню на сумму непогашения. И если раньше заемщики знали, что по постановлению суда должны банку определенную сумму, и могли по мере возможности ее выплачивать, то теперь чем дольше они выплачивают — тем больше остаются должны! Фактически это значит, что если у вас нет денег на выплату долга — вас загонят в долги еще глубже”, — написал парламентарий.

Вадим Рабинович также напомнил, что решения Верховного суда в Украине обжаловать невозможно — для этого надо обращаться в ЕСПЧ, а значит — снова платить.

“Я напомню, что решения Верховного суда в нашей стране обжалованию не подлежат. Для того чтобы их оспорить, можно подавать апелляцию только в Европейский суд по правам человека. А это, кстати, удовольствие достаточно дорогое, особенно для того, кому нечем заплатить за кредит. Но власти, похоже, это и нужно: загнать нас настолько, чтобы мы не могли уже ни голову поднять, ни вопросы им задать. По последним оценкам ООН в Украине 60% населения являются бедными. Ведь в нашей стране прожиточный минимум устанавливают те, кто живет по прожиточному максимуму”, — констатировал политик.

По его словам, решение Верховного суда о начислении процентов на проценты по кредитам сделает бедных украинцев окончательно нищими.

“Так вот, спешу порадовать: после постановления Верховного суда бедных в Украине не останется — они все станут нищими! Потому что проводимая властями политика заставляет украинца либо воровать, либо умирать с голоду. При этом мы наблюдаем беспрецедентный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, стоимости социально значимых продуктов питания. Все это в сумме — и есть воплощение принципа „слабый должен умереть“ в жизнь!” — заключил Вадим Рабинович.