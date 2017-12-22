Рабинович: если у вас нет денег на выплату кредита – банк загонит вас в долги еще глубже
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Украинские власти делают все, чтобы бедные украинцы стали абсолютно нищими, что подтверждает разрешение Верховного суда банкам насчитывать проценты на проценты по кредитам. Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат, глава парламентского подкомитета по правам человека и лидер партии “За життя” Вадим Рабинович, передает УНН.
“Я уже говорил, что главный лозунг чиновников сегодня — "слабый должен умереть", и власть не перестает претворять его в жизнь. На днях Верховный суд разрешил украинским банкам насчитывать проценты на проценты по кредитам (дело № 6-2751цс16, выиграл государственный ПриватБанк). То есть если человек не в состоянии выплатить кредит, то банк, после решения суда о взыскании с него долга, сможет насчитывать пеню на сумму непогашения. И если раньше заемщики знали, что по постановлению суда должны банку определенную сумму, и могли по мере возможности ее выплачивать, то теперь чем дольше они выплачивают — тем больше остаются должны! Фактически это значит, что если у вас нет денег на выплату долга — вас загонят в долги еще глубже”, — написал парламентарий.
Вадим Рабинович также напомнил, что решения Верховного суда в Украине обжаловать невозможно — для этого надо обращаться в ЕСПЧ, а значит — снова платить.
“Я напомню, что решения Верховного суда в нашей стране обжалованию не подлежат. Для того чтобы их оспорить, можно подавать апелляцию только в Европейский суд по правам человека. А это, кстати, удовольствие достаточно дорогое, особенно для того, кому нечем заплатить за кредит. Но власти, похоже, это и нужно: загнать нас настолько, чтобы мы не могли уже ни голову поднять, ни вопросы им задать. По последним оценкам ООН в Украине 60% населения являются бедными. Ведь в нашей стране прожиточный минимум устанавливают те, кто живет по прожиточному максимуму”, — констатировал политик.
По его словам, решение Верховного суда о начислении процентов на проценты по кредитам сделает бедных украинцев окончательно нищими.
“Так вот, спешу порадовать: после постановления Верховного суда бедных в Украине не останется — они все станут нищими! Потому что проводимая властями политика заставляет украинца либо воровать, либо умирать с голоду. При этом мы наблюдаем беспрецедентный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, стоимости социально значимых продуктов питания. Все это в сумме — и есть воплощение принципа „слабый должен умереть“ в жизнь!” — заключил Вадим Рабинович.