Рабінович вважає, що Гонтарева повинна бути покарана за знищення гривні

"Ще один злодій з гордо піднятою головою пішов зі свого поста. Гонтареву ніхто не засудив за те, що вона зробила з гривнею і нашою банківською системою, вона пішла, прихопивши з собою солідну суму грошей. На жаль, розміри збитку для держави в період її керівництва буде оцінювати вже наступне покоління прокурорів і суддів. Сьогодні ж вона вийшла сухою з води тільки завдяки своїм покровителям", - заявив парламентар.

За слова політика, сам факт відходу Гонтаревої - велика перемога в боротьбі з некомпетентними менеджерами у владі.

"Саме партія "За життя"послідовно боролася з Гонтаревою і саме наші активісти зробили 95% роботи з її усунення з посади голови Національного банку України. І я, як відповідальний політик, обіцяю, що після перемоги партії "За життя" на виборах вона сяде до в'язниці за те, що створила з нашої національної валютою", - пообіцяв Вадим Рабінович.

Лідер партії "За життя" також заявив, що не голосував за призначення Якова Смолія на посаду керівника Нацбанку. При цьому, на думку політика, для того, щоб довести свою спроможність як незалежний менеджер, Смолій "зобов'язаний проявити самостійність і почати переформатування роботи незалежного фінансового регулятора".

"Поки про його незалежність говорити рано. Але я готовий дати йому 100 днів, щоб він зміг хоч якось себе зарекомендувати. Якщо я побачу, що він захищає гривню незалежно від позиції його політичних кураторів, якщо курс долара в обмінниках перестане коливатися, я готовий забрати свої слова назад", - підкреслив народний депутат.

Також він нагадав про свою обіцянку відзначити звільнення Валерії Гонтаревої святковим феєрверком.

"Як я і обіцяв, партія "За життя" вітає всіх з відходом Гонтаревої - і дає святковий салют на честь дня визволення України від цієї хапуги вже в неділю ввечері, о 21:30 на набережній Дніпра. Точно так само ми будемо святкувати і відхід з поста в. о. голови МОЗ Уляни Супрун, чого ми маємо намір домагатися шляхом акцій протесту вже найближчим часом", - резюмував Вадим Рабінович.