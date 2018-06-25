Рабинович хочет избавить пенсионеров от платы за коммуналку

На думку політика, сьогоднішня влада, повністю ігноруючи норми Конституції України, намагається через підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги позбавити пенсіонерів та інших осіб похилого віку останнього, що у них ще залишилося, - житла, відібравши його через несплату боргів за житлово-комунальні послуги.

"Чи не шанований у нас президент Білорусі Олександр Лукашенко вже скасував оплату комунальних послуг для літніх людей, в РФ теж після досягнення людиною 70-річного віку оплата комунальних послуг проводитися не буде. А чим ми гірші? Я подав аналогічний законопроект до парламенту, тому що вважаю, що ми маємо всі можливості скасувати оплату комунальних платежів для пенсіонерів і пропоную депутатському корпусу підтримати мою ініціативу, а не йти на повідку в уряду, яке бореться з бідністю не шляхом підвищення соціальних стандартів, а знищує народ своїми "реформами", - заявив парламентарій.

Відзначимо, законопроект №8485 передбачає: гарантування державою кожному ветерану праці та громадянину похилого віку належний рівень життя, задоволення різноманітних життєвих потреб, надання різних видів допомоги шляхом, в тому числі, звільнення від оплати житлово-комунальних послуг; звільнення громадян похилого віку від оплати послуг ЖКГ і безкоштовне надання громадянам похилого віку, які проживають в житлових будинках, що не мають центрального опалення, палива в межах норм, встановлених урядом України.